La Policía Nacional desplegará más de 450 efectivos en el mayor dispositivo de seguridad en Huelva para la Magna Mariana

La Policía Nacional en Huelva pondrá en marcha el próximo sábado 20 de septiembre el mayor dispositivo de seguridad jamás planificado en la ciudad, con más de 450 agentes desplegados para velar por el buen desarrollo de la Magna Mariana. El plan, confeccionado tras numerosas reuniones con el Consejo de Hermandades y Cofradías, las propias hermandades participantes y organismos como la Subdelegación del Gobierno o el Ayuntamiento, se ha diseñado con el objetivo de que el evento discurra sin incidentes.

Se trata de un operativo multidisciplinar que, además de reforzar la seguridad ciudadana, garantizará el orden público, la asistencia a los ciudadanos y la coordinación con Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, seguridad privada y servicios sanitarios. El despliegue se apoyará en la Instrucción 3/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad relativa al Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, actualizado en 2022, dado que España mantiene el Nivel 4 de alerta (riesgo alto).

Desde primeras horas del sábado se constituirá el Centro de Coordinación Operativa (CECOR), con representantes de todos los cuerpos implicados, para asegurar la cooperación total. Durante la jornada se realizarán controles de masas y se establecerán zonas de actuación preferente, bajo responsabilidad de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y las Unidades de Prevención y Reacción (UPR). También intervendrán las unidades de Subsuelo y Protección Ambiental, los guías caninos, la Unidad Especial de Caballería y la Unidad Aérea, que controlará el espacio con helicópteros y drones para detectar riesgos anticipados y evitar vuelos no autorizados.

El dispositivo prevé además un plan específico de lucha contra la delincuencia urbana, reforzando la presencia policial en accesos a templos y recorridos procesionales, así como en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC), ante el previsible aumento de denuncias por hurtos o robos.

La Policía Nacional también insiste en la importancia de la colaboración ciudadana, recomendando medidas sencillas como mantener a los niños siempre vigilados o anotarles un teléfono de contacto, además de recurrir al 091 o a la aplicación AlertCops en caso de detectar un incidente.

En total, participarán efectivos de UIP, UPR, Caballería, Guías Caninos, Subsuelo, Unidad Aérea, TEDAX-NRBQ, Grupo Operativo Especial (GOE) en retén y agentes de las brigadas de Seguridad Ciudadana, Información, Policía Judicial y Extranjería, bajo la supervisión de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental.

El despliegue permitirá que la Magna Mariana discurra con total normalidad, ofreciendo una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad y garantizando que Huelva viva su cita histórica con plena seguridad.