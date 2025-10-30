La Policía Nacional desarticula en Huelva capital un punto de venta de drogas y dos plantaciones de marihuana

La Policía Nacional ha desarticulado en Huelva un punto de venta de estupefacientes y ha desmantelado dos plantaciones de marihuana en diferentes zonas de la capital, en el marco de tres operaciones que se han saldado con cinco personas detenidas.

Según ha informado la propia Policía, las actuaciones —desarrolladas bajo los nombres de Operación Toro, Carro y Ángel— han permitido intervenir 422 plantas de marihuana, diversas sustancias estupefacientes como hachís y hongos alucinógenos, armas blancas y una importante cantidad de dinero en efectivo.

En la Operación Toro, los agentes detuvieron a tres personas y desmantelaron un punto de venta situado en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Huelva, concretamente en una asociación cannábica que operaba como tapadera. El local contaba con fuertes medidas de seguridad, entre ellas cámaras de vigilancia, puertas blindadas y acceso restringido únicamente a los socios, quienes se identificaban mediante un telefonillo exterior.

La Operación Carro se saldó con la detención de una persona en el Barrio de Isla Chica, donde los agentes localizaron una plantación de marihuana instalada en el domicilio del arrestado. La vivienda estaba equipada con extractores de humo, lámparas y sistemas de climatización, además de cámaras de seguridad.

Por último, en la Operación Ángel, la Policía Nacional desmanteló otra plantación ubicada en una vivienda ocupadapróxima también a la Plaza de Toros. El inmueble, utilizado exclusivamente para el cultivo de marihuana, servía como punto de distribución y venta. En esta intervención se arrestó a otra persona y se incautaron sacos de tierra, fertilizantes y bombas de goteo.

Dos de los detenidos también se enfrentan a cargos por defraudación de fluido eléctrico, al detectarse conexiones ilegales para el mantenimiento de las plantaciones.

La Policía ha destacado la colaboración ciudadana, que resultó fundamental para localizar los inmuebles y avanzar en las investigaciones.