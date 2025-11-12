La Policía Nacional desactiva una granada de mortero hallada en el campus de la Universidad de Huelva

La Policía Nacional ha desactivado una granada de mortero de origen militar localizada en una obra del Campus Universitario de Huelva, un hallazgo que obligó a activar un amplio dispositivo de seguridad durante la mañana del martes.

Según informó la propia Policía, el proyectil presentaba evidentes signos de oxidación y deterioro exterior, lo que incrementaba su peligrosidad. El hallazgo fue comunicado a la Sala 091 por los operarios que trabajaban en la zona, lo que permitió una rápida intervención de los agentes, que procedieron a acordonar el área para garantizar la seguridad de estudiantes y trabajadores.

En coordinación con el Vicerrectorado de la Universidad, se activó el protocolo de emergencia mientras se desplazaban desde Sevilla los especialistas del grupo TEDAX-NRBQ, pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental.

Una vez en el lugar, los expertos confirmaron que se trataba de una granada de mortero, un artefacto de guerra que, pese a su antigüedad, conservaba capacidad explosiva. Por este motivo, se decidió su traslado a una zona segura cercana al campus, donde fue neutralizado mediante una detonación controlada.

Gracias a la rápida intervención policial y al cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad, no se registraron heridos ni daños materiales.

La Policía Nacional recuerda que, ante el hallazgo de un posible artefacto explosivo, nunca debe tocarse ni moverse. Se recomienda alejarse del lugar, anotar la ubicación exacta y avisar de inmediato al 091, dejando que sean los especialistas en desactivación de explosivos quienes actúen.