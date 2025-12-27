El Ayuntamiento refuerza la protección de las calles peatonales y limita el acceso de vehículos pesados

Con el objetivo de proteger el pavimento y mejorar la seguridad, el Ayuntamiento de Huelva, a través del Área de Movilidad, está renovando la señalización de acceso a las calles del centro controladas por bolardos para blindar la zona peatonal frente a los vehículos pesados. La medida prohíbe expresamente el acceso a camiones que superen las 12 toneladas.

La actuación afecta a calles peatonalizadas en los últimos años como La Fuente, Plus Ultra, Méndez Núñez o Palos, donde ya se ha incorporado señalización que limita el tonelaje máximo permitido. Siguiendo las directrices de la Concejalía de Urbanismo, el objetivo es preservar el pavimento, alargar su vida útil y proteger la inversión municipal realizada.

Con el fin de unificar criterios, esta restricción se extenderá a toda la zona peatonal del centro, reforzando además la seguridad al reducir la presencia de vehículos de gran tamaño en espacios destinados prioritariamente al tránsito de personas.

La concejala de Movilidad y Educación, Milagros Rodríguez, ha señalado que la iniciativa responde a una doble necesidad: por un lado, proteger el pavimento de las calles peatonales y, por otro, reforzar la seguridad de los peatones, que son la prioridad en el centro de la ciudad. Asimismo, ha subrayado que los vehículos pesados generan un deterioro acelerado del pavimento y no son compatibles con un espacio pensado para el uso peatonal.

Rodríguez ha insistido en que no se trata de una medida recaudatoria ni restrictiva, sino de una regulación ordenada que permite el acceso a residentes, servicios esenciales, taxis y labores de carga y descarga en horarios concretos, garantizando la convivencia y el respeto al peatón.

Las nuevas señales delimitan zonas de prioridad peatonal con acceso muy restringido a vehículos. La carga y descarga solo estará permitida en días laborables, de 7:00 a 10:00 y de 14:00 a 17:30 horas, y los vehículos autorizados deberán circular a una velocidad máxima de 20 km/h, siempre al paso de persona, reafirmando que estas calles están pensadas para caminar, disfrutar y convivir.