La Policía Local realizará otra tanda de controles de velocidad aleatorios para concienciar a la población y tratar de reducir los siniestros viales en la ciudad

Con el objetivo de reducir los siniestros viales en la ciudad, la Jefatura de Policía Local de Huelva ha anunciado que llevará a cabo controles de velocidad durante los días 23, 24 y 25 de septiembre, en los denominados puntos ‘negros’, identificados por el elevado número de accidentes, y también de manera aleatoria.

Según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, esta medida forma parte de una campaña preventiva que busca mejorar la seguridad vial tanto en el núcleo urbano como en las vías de acceso a Huelva. Moreno ha subrayado que el exceso de velocidad es uno de los principales factores de riesgo en la conducción, aumentando tanto la probabilidad de accidente como la gravedad de sus consecuencias.

El edil ha señalado que los objetivos de esta iniciativa son promover una conducción responsable, reducir la siniestralidad, proteger a los usuarios más vulnerables y concienciar a la población sobre la importancia de respetar los límites de velocidad, con un efecto disuasorio que refuerce la prevención.