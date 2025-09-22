AECO denuncia la ineficiencia de Endesa en Huelva y reclama soluciones inmediatas

La Asociación de Empresarios de la Construcción (AECO) ha mostrado su profundo malestar por la actuación de Endesa en Huelva, cuya ineficiencia estaría generando graves problemas en el desarrollo urbanístico y en el crecimiento económico local.

El presidente de AECO, Javier Mateo, ha señalado que llevan años enfrentándose a retrasos injustificados, atención técnica deficiente, plazos de respuesta que superan lo legalmente establecido y una comunicación prácticamente inexistente. Todo ello está provocando un verdadero cuello de botella para proyectos urbanísticos clave en la provincia.

La asociación advierte que la falta de inversiones en infraestructuras eléctricas obliga a promotores y constructores a asumir costes que deberían ser responsabilidad de la distribuidora, encareciendo proyectos y poniendo en riesgo la entrega de viviendas a familias y la confianza de inversores.

AECO exige a Endesa refuerzo de personal, mejoras en la gestión de expedientes, cumplimiento estricto de plazos y un aumento real en su plan de inversiones, para garantizar que Huelva cuente con la capacidad eléctrica necesaria para crecer.

Mateo subraya que el sector inmobiliario es motor de empleo y desarrollo económico y advierte que no se puede permitir que la ineficiencia de un solo operador paralice a cientos de empresas y trabajadores. La asociación hace un llamamiento a las administraciones locales y provinciales para que respalden la demanda de soluciones urgentes.