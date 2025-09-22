Huelva inaugura la II Feria del Legado Británico con un seminario internacional que reúne a expertos de todo el mundo

La II Feria del Legado Británico ha arrancado en Huelva con la celebración del I Seminario Internacional del Legado Británico, un encuentro que reúne a investigadores, historiadores y especialistas de ámbito internacional, nacional y local para abordar académicamente la huella británica en la ciudad. La inauguración contó con la presencia del presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, y de la delegada de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Lucía Núñez.

Durante el seminario, que ha tenido una excelente acogida entre los asistentes, se abordan temas como la historia, la cultura, la arquitectura, el deporte, la sanidad y la literatura vinculados al legado británico. Entre los participantes se encuentran expertos de Escocia y de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, así como profesores locales, con más de 200 alumnos inscritos en las jornadas.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, destacó la importancia de recuperar la historia portuaria y de la provincia, recordando que edificios como Las Cocheras y los muelles de la Compañía Rio Tinto y Tharsis reflejan la huella británica en la ciudad. Por su parte, la delegada de la Junta de Andalucía, Lucía Núñez, aseguró que la institución respalda la consolidación de este tipo de ferias dentro del calendario cultural regional.

La programación de la feria incluye talleres escolares, exposiciones, visitas guiadas, rutas temáticas sobre deporte y medicina británica, conciertos tributo y actividades gastronómicas. Entre los momentos destacados se encuentran la apertura del mercadillo Onuba Candem, la recuperación de la corona borbónica en el Barrio Reina Victoria, y la celebración de la II Milla Británica.

El evento se prolongará hasta el próximo domingo 28 de septiembre, ofreciendo a residentes y visitantes la oportunidad de redescubrir el legado británico de Huelva a través de una completa agenda que combina investigación, cultura, deporte y ocio.