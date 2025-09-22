Abierta la XIX edición de los Premios Empresarios del Año de Huelva

La Federación Onubense de Empresarios (FOE), en colaboración con la Fundación Cajasol, ha lanzado la XIX edición de los Premios Empresarios del Año de Huelva, unos galardones que desde hace 18 años reconocen la actitud emprendedora y la contribución de las empresas al desarrollo económico y social de la provincia.

Los premios destacan la innovación, la creación de empleo, la internacionalización, la sostenibilidad, la igualdad, la responsabilidad social y el compromiso empresarial, poniendo en valor el esfuerzo diario de empresas y autónomos onubenses.

Este año, la convocatoria cuenta con nueve categorías que abarcan todo el tejido empresarial de Huelva: Desarrollo Económico y Creación de Empleo, Innovación, Responsabilidad Social Empresarial, Desarrollo Internacional, Eficiencia Energética y Sostenibilidad, Mejor Idea o Iniciativa Empresarial, Empresa Familiar, Empresario Autónomo e Igualdad.

El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 31 de octubre, y toda la información está disponible en la web oficial de la FOE. Estos galardones se han consolidado como un reconocimiento imprescindible para quienes contribuyen día a día al progreso de Huelva.