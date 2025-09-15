La Policía Local de Huelva forma a diez agentes en pilotaje de drones para reforzar la seguridad urbana

La Policía Local de Huelva sigue avanzando en su proceso de modernización con la formación de sus agentes en el uso de drones. Recientemente, diez policías locales han completado un curso especializado, convirtiéndose en pilotos certificados de aeronaves no tripuladas, dentro de la Unidad Nébula, encargada de proporcionar apoyo aéreo a los distintos dispositivos de seguridad de la ciudad.

Estos agentes podrán ahora operar drones equipados con cámaras y sensores para vigilar grandes concentraciones de personas, controlar el tráfico y obtener información en tiempo real que permita optimizar la respuesta ante cualquier incidencia. Según el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, la implementación de esta unidad mejora la eficacia operativa, optimiza los recursos municipales y proporciona una visión estratégica directa de los escenarios, facilitando la toma de decisiones.

Moreno destacó que la utilidad de esta tecnología ya se comprobó durante las Fiestas Colombinas y que los drones se emplearán también en el dispositivo de seguridad de la Magna Mariana, garantizando una respuesta rápida y eficaz en caso de emergencia.

El curso ha constado de 60 horas, divididas en 55 horas teóricas sobre normativa, procedimientos, meteorología y gestión del riesgo, y 5 horas prácticas de vuelo en escenarios controlados, siguiendo los estándares STS-NE-01 y STS-NE-02 de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

La formación se ha impartido conforme al Real Decreto 517/2024, que regula la capacitación y certificación de pilotos de UAS en España, y al Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947, garantizando que los agentes operen con seguridad y competencia según la categoría operacional en la que desarrollen sus actividades.

Con esta formación, la Policía Local de Huelva refuerza sus capacidades tecnológicas y estratégicas, consolidando un sistema de vigilancia moderno y eficiente al servicio de la seguridad ciudadana.