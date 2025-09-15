La Hermandad del Rocío de Huelva cambia del 19 al 21 de septiembre su traslado extraordinario dentro de la Misión Jubilar

La Hermandad del Rocío de Huelva ha anunciado un cambio en el calendario de actos de la Misión Jubilar “Un Camino de Esperanza”. El traslado previsto para el viernes 19 de septiembre, desde la Iglesia de San Rafael hasta la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, se celebrará finalmente el domingo 21, atendiendo a las solicitudes realizadas por el Obispado de Huelva y la Policía Local.

La comitiva mantendrá el itinerario inicialmente programado, aunque con una ligera modificación horaria: la salida desde la Iglesia de San Rafael será a las 19:00 horas, con llegada a la Iglesia del Pilar en torno a las 22:00 horas.

Por su parte, la misa de despedida en San Rafael, prevista para el viernes 19, también sufre una variación horaria, pasando a celebrarse a las 20:00 horas.

Con este comunicado, la Hermandad ha querido trasladar la información a todos los hermanos, devotos y onubenses, remarcando que el cambio responde a causas ajenas a su voluntad y reiterando la invitación a participar en los actos de esta misión jubilar que marcará la vida espiritual de la corporación.