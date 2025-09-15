El Ayuntamiento de Huelva renueva su apoyo a la Asociación de Vecinos ‘Santa Ana’ del barrio del Matadero

El Ayuntamiento de Huelva ha firmado un nuevo convenio de colaboración con la Asociación de Vecinos ‘Santa Ana’, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y respaldar la labor de las entidades vecinales en la dinamización de los barrios. El acuerdo fue suscrito por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la asociación, José Luis Rebollo.

Gracias a este convenio, la Asociación podrá continuar impulsando actividades tradicionales y festivas del barrio del Matadero, como la Fiesta Infantil de Reyes Magos, los Carnavales, la Cruz de Mayo, la Velada de Santa Ana, el Belén y la Zambomba navideña. Estas celebraciones, profundamente arraigadas en la identidad del barrio, son un motor de convivencia y participación vecinal.

“La labor que realizan asociaciones como ‘Santa Ana’ es imprescindible para mantener vivos nuestros barrios”, ha declarado la alcaldesa Pilar Miranda. “Este convenio reconoce su compromiso y esfuerzo, y refuerza el papel activo de los vecinos y vecinas para disfrutar de una Huelva más participativa”, ha añadido.

El acuerdo contempla la cesión gratuita de los espacios necesarios para la realización de las actividades, así como apoyo institucional para su organización. Además, se crea una comisión de seguimiento formada por representantes del Ayuntamiento y de la asociación para garantizar la coordinación y correcto desarrollo de las iniciativas.

Con esta colaboración, el Ayuntamiento de Huelva reafirma su apuesta por un modelo de ciudad participativa, que fomenta la implicación del movimiento vecinal y atiende las necesidades, inquietudes y propuestas de los barrios para construir un presente y un futuro común.