El Ayuntamiento de Huelva habilita aparcamientos y paradas de autobuses 'extra' para la Magna Mariana

Con motivo de la celebración de la Magna Mariana este sábado, el Ayuntamiento de Huelva ha activado un dispositivo de movilidad destinado a facilitar el acceso de cofrades, devotos y turistas a la ciudad.

Como parte de estas medidas, se ha habilitado una zona de aparcamiento para autobuses en el Muelle de Levante, mientras que en el entorno de la carrera oficial se han señalizado seis puntos de subida y bajada de pasajeros: Avda. Doctor Rubio, Avda. García Palacios, Avda. San Sebastián, Plaza de América, Estación de Renfe y calle Ramón Menéndez Pidal.

El Ayuntamiento ha subrayado que estas actuaciones buscan garantizar la seguridad, mejorar la circulación en las calles cercanas al recorrido oficial y facilitar la logística del evento, que congregará a miles de personas en la capital onubense.