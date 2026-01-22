Poetas por la Paz convoca en Huelva una vigilia en memoria de las víctimas del accidente ferroviario

El colectivo Poetas de Huelva por la Paz ha convocado a la ciudadanía a participar en una vigilia en señal de homenaje, memoria y respeto a las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos esta semana, que han conmocionado profundamente a la provincia.

Huelva, de luto, se reunirá este domingo 25 de enero en la estación de Renfe para guardar un minuto de silencio a las 19.45 horas, coincidiendo con el primer aniversario semanal del fatídico accidente en el que se vieron implicados trenes de Iryo y Alvia.

El acto, que comenzará a las 19.30 horas, está concebido como un encuentro sencillo y cargado de simbolismo, en el que el silencio y la lectura de poemas servirán como forma de acompañar a las víctimas y a sus familias. Desde la organización subrayan que se trata de no olvidar y de estar presentes “desde la palabra y la presencia”, como gesto colectivo de apoyo y solidaridad.

La vigilia tendrá lugar en la estación de Renfe de Huelva y está abierta a toda la ciudadanía que desee sumarse a este homenaje íntimo y respetuoso.