La Plaza Houston acoge la primera zambomba navideña del Ayuntamiento de Huelva

La Plaza Houston se llenará de alegría y música este jueves, 11 de diciembre, con la tradicional zambomba del Ayuntamiento de Huelva, que comenzará a partir de las 21:00 horas. Esta cita marca el inicio de la Ruta de la Zambomba 2025, que se prolongará hasta el 20 de diciembre en distintos puntos de la ciudad.

La primera edición de la ruta lleva por título ‘Navidad Flamenca a mi aire’ y reunirá a una amplia representación de artistas locales y provinciales. Entre los participantes destacan Vicente Redondo ‘El Pecas’, Antonia Cortés ‘La Potoka’, Las Hermanas Cruz, Juanito Moliner, Alba Amaya, Luca de Mada, Ángel Vega, Felipe Redondo y Vicente Redondo.

El evento, que combina la tradición de la zambomba con el flamenco más auténtico, permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de un espectáculo lleno de ritmo, cante y sentimiento, dando la bienvenida a las fiestas navideñas en un ambiente festivo y familiar.

Los interesados en conocer el programa completo de Navidad en Huelva pueden consultarlo en la página web del Ayuntamiento, donde se detallan todas las actividades que se celebrarán durante el mes de diciembre en distintos espacios de la ciudad.