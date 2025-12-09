La capital acoge el VIII Rally Fotográfico ‘Ciudad de Huelva’ a beneficio de AOCAM Santa Águeda

El VIII Rally Fotográfico ‘Ciudad de Huelva’ se celebrará el próximo 13 de diciembre, reuniendo a aficionados a la fotografía de la ciudad y su entorno en una iniciativa solidaria a favor de la Asociación Onubense de Cáncer de Mama (AOCAM) Santa Águeda. La inscripción al concurso permitirá aportar fondos a la asociación, que desarrolla su labor en la lucha contra el cáncer de mama.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha destacado que este rally se ha consolidado como “el concurso fotográfico más relevante de nuestra ciudad, dejando un legado visual que muestra rincones y detalles de Huelva que pasarían desapercibidos”. Por su parte, el presidente del Club Onubense de Fotografía ‘La Luz’, Manuel Pascual, ha resaltado la incorporación de un Premio Infantil y la realización de una exposición en la Sala Tinto de la Casa Colón, donde se mostrarán las 30 mejores fotografías presentadas. La inauguración de la muestra tendrá lugar el 9 de enero de 2026, coincidiendo con la entrega de premios y de la recaudación solidaria, y permanecerá abierta hasta el 22 de enero.

El concurso contará con tres categorías: Ciudad, Puerto de Huelva y el Premio Infantil, con dos galardones por categoría. El primer premio incluirá 250 euros, un trofeo y la impresión de la fotografía en formato 40x60, mientras que el segundo premio consistirá en 100 euros y la impresión de la obra premiada.

Como actividad paralela, se habilitará un photocall en la Plaza Niña, abierto a todos los ciudadanos, para que puedan participar y colaborar con AOCAM. Además, se ha activado una ‘inscripción cero’, permitiendo que quienes no puedan competir igualmente contribuyan a la causa solidaria.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la página web del club: www.accoflaluz.es, y también será posible inscribirse el mismo día del evento a partir de las 9:00 horas en el stand ubicado en la Plaza Niña. La iniciativa combina cultura, creatividad y solidaridad, reafirmando el compromiso de la ciudad con el arte y la acción social.