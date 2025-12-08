La Eracis+ cierra 2025 con más de 400 onubenses beneficiados por itinerarios personalizados de inserción laboral

La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social en Huelva (Eracis+) ha cerrado 2025 con 434 personas participando en itinerarios personalizados de inserción laboral, de las que 99 ya han encontrado empleo, según informó la Comisión Local de Impulso Comunitario (CLIC), órgano de gobernanza del proyecto.

La alcaldesa de Huelva destacó que “hemos sentado las bases para cumplir los ambiciosos objetivos de la estrategia, previstos en 1.365 itinerarios con un 30% de éxito, y hemos avanzado en las medidas del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas (PLIZD)”. La Eracis+, con un horizonte de ejecución entre 2024 y 2028, ha consolidado su estructura en las cuatro zonas de intervención de la ciudad, incorporando a los Profesionales Eracis en los centros sociales y activando espacios de gobernanza como la CLIC, la Comisión Interáreas, la Comisión de Entidades y las Mesas de Participación Sectoriales.

Más de 30 entidades sociales y organismos públicos participan en la iniciativa, incluyendo Fundación Don Bosco, Cruz Roja, Inserta Andalucía, Fundación Once, Universidad de Huelva y Cámara de Comercio, entre otros, sumándose a las mesas sectoriales para coordinar recursos y estrategias de inclusión.

De cara a 2026, la Eracis+ Huelva se marca el objetivo de incorporar 465 nuevos usuarios a itinerarios de inserción laboral, con la meta de lograr al menos 104 inserciones en el mercado de trabajo. La estrategia busca “mejorar las oportunidades de acceso al empleo de personas residentes en las zonas más desfavorecidas de la ciudad mediante formación, experiencias laborales y acceso a recursos públicos y privados”, señaló la alcaldesa.

Además, las mesas sectoriales definirán prioridades para 2026: la Mesa de Inclusión Familiar y Cohesión Social trabajará en hábitos de salud, prevención del absentismo, educación en valores y prevención de adicciones; la Mesa de Inclusión Laboral y Desarrollo Socioeconómico centrará sus esfuerzos en coordinación de recursos, identificación de necesidades laborales y reducción de la brecha digital; y la Mesa de Hábitat y Convivencia promoverá actividades deportivas y de ocio para jóvenes, vigilancia de espacios públicos, eliminación de infraviviendas e intercambio intercultural.

El proyecto Eracis+ se coordina desde los cuatro Centros Sociales Municipales de las zonas de intervención: Distrito III Marismas del Odiel; Distrito IV La Orden – Príncipe Juan Carlos; Distrito V Torrejón; y Distrito VI Pérez Cubillas – C/ Honduras. La iniciativa está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, dentro del Programa FSE+ Andalucía 2021-2027.