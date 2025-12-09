Buscar
El cierre se prolongará de 8:00 a 18:00 horas, y se recomienda a los conductores buscar rutas alternativas durante el horario de obras.

Obras
Corte total de tráfico este miércoles en la calle Antonio José Martínez Navarro por obras en un edificio
Redacción
09/12/25 - 13:05

La calle Antonio José Martínez Navarro permanecerá cerrada al tráfico este 10 de diciembre de 2025, debido a unas obras que se están realizando en un edificio de la zona. El corte será total y se mantendrá activo entre las 8.00 y las 18.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento.

Durante este tramo horario no se permitirá la circulación de vehículos, por lo que se recomienda a los conductores planificar rutas alternativas y extremar la precaución en las inmediaciones.

El Ayuntamiento ha pedido disculpas por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar y agradece la comprensión de los vecinos mientras se ejecutan las labores previstas.