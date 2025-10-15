La Plataforma Huelva con Palestina llama a manifestarse hoy contra el genocidio y la ocupación en Gaza

La Plataforma Huelva con Palestina ha convocado para esta tarde una manifestación en la capital onubense con el objetivo de denunciar la situación en Gaza y exigir el fin de la ocupación y la violencia sobre el pueblo palestino.

La marcha, bajo el lema “Contra el genocidio, por una paz sin impunidad”, comenzará a las 19:00 horas desde la Rotonda de los Bomberos y recorrerá varias calles de la ciudad. Desde la organización se anima a la ciudadanía a participar portando banderas, pancartas o kufiyas, en una movilización que pretende “romper el silencio ante la tragedia humanitaria que sufre Palestina”.

La convocatoria se suma a la jornada de huelga general de 24 horas promovida por distintos sindicatos y movimientos sociales en todo el país, que reclaman un embargo total y la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con Israel.

Desde la plataforma han expresado su agradecimiento al apoyo de los colectivos sociales y vecinales que se han sumado a la convocatoria, destacando que el pueblo de Huelva “no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento y la injusticia”.