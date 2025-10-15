La Plataforma Huelva con Palestina llama a manifestarse hoy contra el genocidio y la ocupación en Gaza
La marcha partirá a las 19:00 horas desde la Rotonda de los Bomberos para exigir el fin de la violencia y mostrar el apoyo de la ciudadanía onubense al pueblo palestino
La Plataforma Huelva con Palestina ha convocado para esta tarde una manifestación en la capital onubense con el objetivo de denunciar la situación en Gaza y exigir el fin de la ocupación y la violencia sobre el pueblo palestino.
La marcha, bajo el lema “Contra el genocidio, por una paz sin impunidad”, comenzará a las 19:00 horas desde la Rotonda de los Bomberos y recorrerá varias calles de la ciudad. Desde la organización se anima a la ciudadanía a participar portando banderas, pancartas o kufiyas, en una movilización que pretende “romper el silencio ante la tragedia humanitaria que sufre Palestina”.
La convocatoria se suma a la jornada de huelga general de 24 horas promovida por distintos sindicatos y movimientos sociales en todo el país, que reclaman un embargo total y la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con Israel.
Desde la plataforma han expresado su agradecimiento al apoyo de los colectivos sociales y vecinales que se han sumado a la convocatoria, destacando que el pueblo de Huelva “no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento y la injusticia”.