La piscina del polideportivo Diego Lobato vuelve a estar operativa tras concluir las reparaciones
El Ayuntamiento de Huelva ha informado de que la piscina del polideportivo Diego Lobato ya se encuentra nuevamente en funcionamiento, una vez finalizados los trabajos de reparación realizados en las instalaciones.
Según ha explicado el Consistorio, las actuaciones se han centrado en la reparación de los motores de los trenes de ventilación de la climatizadora, responsables de la correcta regulación y calentamiento del ambiente en la piscina cubierta.
Desde el Ayuntamiento han agradecido la comprensión de los usuarios durante el periodo de intervención y han pedido disculpas por las molestias ocasionadas, destacando que la instalación vuelve a prestar servicio con normalidad.