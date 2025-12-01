El PGOM de Huelva volverá al pleno para reforzar la transparencia y la seguridad jurídica

La aprobación del avance del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Huelva volverá a someterse al pleno ordinario de diciembre con el objetivo de reforzar su “transparencia y mayor seguridad jurídica”. Aunque la Junta de Gobierno cuenta con potestad para ratificar el procedimiento, un informe jurídico solicitado por el área de Urbanismo concluye que el respaldo del pleno —como órgano municipal superior— fortalece su tramitación y favorece el espíritu participativo que debe regir un documento que marcará el desarrollo urbano de la ciudad durante las próximas décadas.

Tras el bloqueo del pasado 24 de noviembre por parte de PSOE, Vox y el Grupo Mixto, el equipo de Gobierno pidió a los servicios jurídicos municipales que evaluaran las alternativas de tramitación. La legislación urbanística andaluza no especifica qué órgano debe aprobar el avance, por lo que se recurre a la normativa de Régimen Local para municipios de gran población. El secretario municipal señala en su informe que podría considerarse competente a la Alcaldía o Junta de Gobierno, pero destaca que la práctica habitual en España es que los avances de planeamiento general se aprueben en pleno, “decisión a la que nada se puede reprochar”.

El mismo informe establece que, al no exigirse mayoría absoluta, el documento podrá aprobarse con mayoría simple, criterio aplicable también al Documento Inicial Estratégico.

Con estas premisas, el Gobierno municipal ha decidido llevar el avance del PGOM al pleno del próximo 22 de diciembre. “Queremos garantizar un proceso con plena seguridad jurídica y un debate abierto y transparente sobre un tema clave para el futuro de la ciudad”, ha señalado el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Felipe Arias, quien afirma que se trata de un documento que “debe nacer del consenso y el diálogo”.

El avance del PGOM plantea importantes novedades y atiende demandas históricas de la ciudadanía. Entre sus principales propuestas destacan la protección definitiva de los cabezos mediante su asignación como Sistema General de Espacios Libres; la consolidación del parque del antiguo estadio de Isla Chica como zona verde protegida; la expansión residencial hacia el norte con 1.000 viviendas de VPO previstas; y la creación de un polo industrial en el entorno del actual centro penitenciario.

El documento también define la futura red de espacios libres de la ciudad, impulsa la integración urbana en la zona norte portuaria, incorpora el trazado previsto del AVE y su conexión con Faro, y planifica los suministros energéticos vinculados al crecimiento urbano. El Ayuntamiento destaca que se trata de un plan concebido desde el consenso y la participación ciudadana.