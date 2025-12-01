Más de 200 cuidadores participan en un taller para aprender a combatir el estrés en Huelva

Más de 200 personas, en su mayoría trabajadores y voluntarios de asociaciones asistenciales de Huelva, han participado en el taller ‘Cuidar de los que nos cuidan’, una actividad destinada a ofrecer herramientas prácticas para combatir el estrés y mejorar el autocuidado. La iniciativa forma parte del proyecto municipal ‘Huelva contra el Estrés’, desarrollado junto a la empresa onubense GrowersGo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los onubenses.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Empleo, Vivienda y Fondos Europeos, Adela de Mora, estuvieron presentes en la sesión para reconocer la labor “imprescindible y silenciosa” de quienes acompañan y sostienen a personas que necesitan apoyo. Miranda subrayó que la intención del Ayuntamiento es “demostrarles que no están solos, que la ciudad los ve, los reconoce y quiere acompañarlos, porque las manos que cuidan también merecen ser cuidadas”.

El taller, impartido por la trabajadora social e instructora de Mindfulness Marta Marín, se centró en técnicas de respiración consciente, reducción del estrés y regulación emocional. Su enfoque práctico permitió a los asistentes reconectar con sus propias necesidades y acceder a un espacio seguro pensado para cuidadores, profesionales sociales y personas cuyo trabajo implica estar al servicio de los demás. Además, la jornada incluyó un sorteo de experiencias de bienestar del ecosistema GrowersGo y un cóctel saludable para favorecer el encuentro entre participantes.

La actividad se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento para convertir a Huelva en la primera ciudad española que mide y combate el estrés de forma colectiva. El proyecto ‘Huelva contra el Estrés’ pretende acercar herramientas de bienestar a todos los barrios y edades, priorizando a los cuidadores y ofreciéndoles apoyo y técnicas para proteger su salud emocional.

Esta línea de trabajo forma parte de una visión más amplia que busca consolidar a Huelva como “Ciudad del Buen Vivir”, apostando por un modelo urbano centrado en la salud, la vida tranquila, los servicios de calidad y el bienestar de sus ciudadanos.