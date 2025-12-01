María Sánchez Esperilla, residente de Oncología del Juan Ramón Jiménez, reconocida en los Premios Argonauta 2025 por su proyecto sobre sarcomas

La residente de quinto año de Oncología Médica del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, María Sánchez Esperilla, ha sido distinguida en la Gala de los Premios Argonauta 2025 de la Fundación PharmaMar como beneficiaria de la Ayuda Económica para la Formación Complementaria R4 en Sarcomas de Tejidos Blandos.

Este reconocimiento se concede a proyectos que impulsan la especialización avanzada en tumores poco frecuentes, un ámbito considerado prioritario por la Fundación PharmaMar para fortalecer el diagnóstico, el tratamiento y la investigación en este tipo de patologías. La institución destaca que estas ayudas buscan promover la innovación y el progreso científico en áreas clínicas con necesidades específicas.

El proyecto presentado por María Sánchez Esperilla ha sobresalido por su alto nivel formativo, combinando especialización clínica en centros de referencia nacionales con estancias internacionales orientadas a mejorar el abordaje de los sarcomas de tejidos blandos. Su plan tiene como objetivo contribuir al avance en la atención a estos pacientes y reforzar la formación de especialistas en una enfermedad poco frecuente y de elevada complejidad.

Desde el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez han trasladado su felicitación a la residente, subrayando que su logro “pone en valor el talento, la vocación y el compromiso de los profesionales del centro con la excelencia asistencial y el desarrollo de la investigación oncológica”.

La institución ha expresado además el orgullo que supone este reconocimiento para la provincia y para el propio hospital, destacando la proyección profesional de la joven especialista.