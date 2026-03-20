Unas 5500 personas se manifiestan en Huelva por las víctimas del descarrilamiento de Adamuz

Un total de 5.500 personas se han manifestado esta tarde en Huelva en una convocatoria impulsada por la Asociación Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz para recordar a las personas fallecidas en el accidente ferroviario y reclamar más seguridad en el transporte por tren.

La marcha ha partido a las 18:00 horas desde la estación de tren de la capital y ha recorrido varias calles hasta llegar a la Plaza de las Monjas, donde se ha llevado a cabo la lectura de un manifiesto.

Manifestación por el accidente de Adamuz.

Durante la movilización, los asistentes han reclamado “memoria, verdad y justicia”, exigiendo el esclarecimiento de los hechos y la asunción de responsabilidades, al tiempo que han insistido en la necesidad de reforzar la seguridad ferroviaria para evitar nuevos accidentes.

La manifestación ha contado con la participación de familiares de las víctimas, allegados y ciudadanos que han querido mostrar su apoyo a esta causa, en una jornada marcada por la emoción y la reivindicación.

Manifestación por el accidente de Adamuz.

Además, la convocatoria ha estado respaldada por la llegada de autobuses desde distintos puntos de la provincia, facilitando la asistencia a una movilización que ha vuelto a poner el foco en la seguridad del transporte ferroviario.