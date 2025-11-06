Pepe Roca se despide de los escenarios con un concierto irrepetible en la Casa Colón

El próximo 27 de noviembre, el auditorio de la Casa Colón acogerá un acontecimiento histórico para la música andaluza: el concierto de despedida de Pepe Roca, una de las voces más emblemáticas del rock andaluz. El músico onubense dirá adiós a los escenarios acompañado por la Banda Sinfónica Municipal de Huelva y un nutrido grupo de artistas invitados.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, presentó hoy el evento junto al propio artista, destacando que se trata de “una cita histórica para la música onubense”. Molina subrayó que Pepe Roca “quiere despedirse en su tierra con un concierto que será un viaje emocional por las canciones más representativas de su vida artística, desde sus inicios con Alameda hasta las composiciones que creó para otros intérpretes”.

El edil destacó la implicación de la Banda Sinfónica Municipal, dirigida por Paco de la Poza, y la participación de artistas como Argentina o el grupo Jarcha, que se unirán a Roca “en este adiós tan merecido y especial”. Asimismo, invitó a todos los onubenses a asistir al concierto y agradeció al artista “su legado, su generosidad y su aportación a la cultura andaluza y española”, deseando que “este adiós sea más bien un hasta siempre lleno de gratitud y admiración”.

Por su parte, Pepe Roca aseguró que esta despedida tendrá un significado profundamente personal: “Este concierto es un homenaje a mi hijo, porque José Carlos ha significado todo para mi música”. El músico adelantó que será “un espectáculo irrepetible, un concierto inolvidable donde todos los participantes son de mi total confianza”. Entre ellos estarán Ricky, Álvaro Girón, Manolo Nieto, Manolo León, Álvaro Gandul, Antonio Coronel, Joaquín Brito, Moisés Toscano y Mon Domínguez, además de las colaboraciones ya confirmadas de Argentina y Jarcha.

Figura clave en la historia musical de Andalucía, Pepe Roca es cantante, guitarrista y compositor, además de cofundador del legendario grupo Alameda, donde fue la voz principal. Su trayectoria, de más de cincuenta años, ha estado marcada por la fusión del rock, el flamenco y los sonidos sinfónicos, creando un estilo único que ha influido en generaciones de músicos.

Las entradas para el concierto ya están disponibles en www.entradas.huelva.es y en la taquilla del Gran Teatro, abierta de lunes a viernes en horario de 11:00 a 13:00 y de 19:00 a 21:00 horas.