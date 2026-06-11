La PAU deja en Huelva un 86,4% de aprobados y una nota récord de 9,889

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha registrado este año en Huelva una tasa de aprobados del 86,4%, según los resultados provisionales publicados por la Universidad de Huelva tras los exámenes celebrados los días 2, 3 y 4 de junio.

Un total de 2.012 estudiantes se presentaron a la fase de acceso en las siete sedes habilitadas para esta convocatoria, de los que 1.738 han obtenido la calificación de apto, mientras que el 13,6% restante no ha superado las pruebas.

Entre los resultados más destacados figura el obtenido por Víctor Sotelo Pichardo, estudiante del IES La Palma, que ha conseguido la mejor nota de acceso de toda la provincia con una calificación de 9,889. El alumno ha manifestado su intención de cursar el Grado en Relaciones Internacionales.

La vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Huelva, Mariló Guzmán, ha valorado positivamente los resultados de una convocatoria que ha contado con sedes en el Campus de El Carmen, Aracena, Lepe y La Palma del Condado.

Además de los alumnos que realizaron la fase de acceso, otros 450 estudiantes se matricularon únicamente en la fase de admisión para intentar mejorar su nota de cara al proceso de acceso a los estudios universitarios.

Tras la publicación de las calificaciones provisionales, los estudiantes podrán presentar reclamaciones hasta el próximo 16 de junio. Mientras tanto, el proceso de preinscripción para acceder a las titulaciones universitarias andaluzas permanecerá abierto hasta el 22 de junio.

La primera adjudicación de plazas se dará a conocer el 3 de julio, fecha a partir de la cual comenzará el primer periodo oficial de matrícula para los futuros universitarios.