Carolina Marín reivindica el poder de la tecnología para transformar el deporte desde Huelva

La campeona olímpica de bádminton Carolina Marín ha sido la gran protagonista de una jornada sobre tecnología y deporte celebrada en la Lonja de la Innovación del Puerto de Huelva, donde compartió con empresarios, emprendedores y estudiantes cómo los datos y la innovación se han convertido en herramientas fundamentales para alcanzar el máximo rendimiento deportivo.

El encuentro, organizado por Telefónica en colaboración con la Lonja de la Innovación, congregó a un numeroso público interesado en conocer de primera mano la experiencia de una de las deportistas más exitosas de la historia del deporte español.

Durante su intervención, la onubense explicó cómo la tecnología ha cambiado la forma de entrenar, competir y prevenir lesiones. “Los datos que la tecnología nos ofrece nos permiten anticipar, optimizar la preparación y tomar las decisiones estratégicas más acertadas en el momento justo. Ayudan a entrenar de forma más inteligente que nunca”, aseguró.

Marín destacó además que el uso del Big Data, la inteligencia artificial y los sensores inteligentes ha sido clave en su evolución deportiva. “El Big Data me ha ayudado a crecer como deportista”, afirmó, señalando que estas herramientas permiten analizar rivales, personalizar entrenamientos y detectar factores de riesgo antes de que aparezcan lesiones.

La jornada contó con la presencia del presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana; el director territorial de Telefónica, Joaquín Segovia; y la teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora, quienes destacaron la importancia de acercar la innovación tecnológica al tejido empresarial y emprendedor de la provincia.

El acto volvió a poner de relieve el papel de la Lonja de la Innovación como referente tecnológico y espacio de conexión entre empresas, startups y talento. Aprovechando su visita, Carolina Marín participó también en una nueva entrega del podcast “HoM: Humano o Máquina” y dejó grabada una frase que resume buena parte de su trayectoria deportiva: “Puedo porque pienso que puedo”.