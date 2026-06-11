Huelva reivindica la diversidad con un amplio programa para celebrar el Orgullo 2026

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado la programación del Orgullo 2026, una agenda que combinará actividades culturales, educativas, participativas y festivas con el objetivo de promover la igualdad, el respeto y la visibilización de la diversidad afectivo-sexual y de género.

La programación, consensuada con la Comisión LGTBIQ+ de la ciudad, incluye exposiciones, encuentros, actividades juveniles y la celebración de la Fiesta ‘Orgullo de Huelva’, que volverá a convertirse en el acto central de la conmemoración.

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Adela de Mora, destacó que la defensa de los derechos del colectivo "debe formar parte de la acción de toda la institución" y subrayó que el Orgullo es "una fiesta de la libertad, del respeto y de la diversidad, pero también una reivindicación necesaria".

Entre las actividades previstas destaca la II Convivencia LGTBIQ+, que se celebrará el 13 de junio en el Parque Moret con actuaciones musicales, espectáculos drag, talleres, actividades participativas y espacios informativos de distintas asociaciones.

La programación continuará el 22 de junio con la inauguración de la exposición fotográfica ‘Orgullo de Huelva 2022-2025’ en el Centro Social La Morana, una muestra que recopila imágenes de las celebraciones y actividades desarrolladas en la ciudad durante los últimos años.

El acto principal tendrá lugar el 25 de junio en la Plaza 12 de Octubre con la Fiesta ‘Orgullo de Huelva’, que incluirá la lectura del manifiesto institucional, el pregón a cargo de la actriz onubense Berta Hernández y diversas actuaciones musicales y espectáculos. El cartel contará, entre otros artistas, con Solaria, Mami Loma, Roma VonCis, Iván Katrina, el DJ Erik López y la drag Jota Carajota.

Como símbolo de apoyo al colectivo, la bandera arcoíris ondeará en la fachada del Ayuntamiento hasta el 28 de junio y edificios emblemáticos como el Gran Teatro y el Muelle del Tinto se iluminarán con los colores del Orgullo.

Desde el Consistorio han animado a toda la ciudadanía a participar en una programación que busca convertir Huelva en un espacio de convivencia, respeto y celebración de la diversidad.