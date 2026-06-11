Huelva instala dos nuevos pasos de peatones inteligentes para reforzar la seguridad vial

El Ayuntamiento de Huelva continúa avanzando en la mejora de la movilidad urbana con la instalación de dos nuevos pasos de peatones inteligentes en las avenidas José Muñoz de Vargas y Honduras.

Estas actuaciones incorporan sistemas de señalización luminosa que aumentan la visibilidad de los cruces, especialmente durante la noche o en condiciones de baja iluminación, contribuyendo a mejorar la seguridad tanto de los peatones como de los conductores.

La medida cobra especial relevancia en zonas con un elevado tránsito peatonal, donde el refuerzo de la señalización ayuda a prevenir accidentes y favorece desplazamientos más seguros para vecinos y visitantes.

Con esta iniciativa, el Consistorio continúa impulsando actuaciones destinadas a modernizar la movilidad urbana y fomentar una ciudad más accesible y segura, apostando por soluciones tecnológicas que permitan reducir riesgos y mejorar la convivencia entre vehículos y peatones.