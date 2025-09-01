El Patio del Amor suma nuevos elementos decorativos en el Hospital Juan Ramón Jiménez

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha anunciado en sus redes sociales la llegada de nuevos elementos decorativos al llamado Patio del Amor, un espacio pensado para que los niños hospitalizados puedan disfrutar de momentos de juego y desconexión junto a sus familias y el personal sanitario.

Entre las incorporaciones destacan balancines, tortugas, ballena, peces, estrellas y caracolas, que se suman al barco y al tobogán instalados hace unos meses, además de bancos que permitirán un ambiente más acogedor y relajado.

El proyecto, impulsado por la Hermandad de las Tres Caídas de Huelva, avanza gracias a la solidaridad de numerosas personas, asociaciones, colegios, empresas e instituciones que han querido aportar su granito de arena. El objetivo es regalar a los menores ingresados un espacio donde puedan jugar, reír y olvidar por un rato la rutina hospitalaria.

El Patio del Amor sigue creciendo con la colaboración de toda la sociedad onubense y se encuentra cada vez más cerca de convertirse en una realidad plenamente consolidada dentro del hospital.