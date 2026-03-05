El Paseo Independencia renueva su alumbrado con tecnología LED para mejorar la seguridad y reducir el consumo energético

El Ayuntamiento de Huelva continúa avanzando en su plan de modernización del alumbrado público con una nueva intervención en el Paseo Independencia, concretamente en el tramo comprendido entre la Plaza de la Merced y la calle Escultor León Ortega. La actuación forma parte del proyecto municipal para adaptar las infraestructuras de iluminación a la normativa vigente, mejorar la seguridad en los espacios urbanos y avanzar hacia un modelo energético más eficiente.

Los trabajos han permitido corregir deficiencias detectadas en los niveles de iluminación de la zona, donde las antiguas luminarias quedaban parcialmente ocultas bajo la copa de los naranjos, reduciendo notablemente su eficacia lumínica.

La concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha señalado que la intervención no implica una reducción de la luz, sino “una mejora cualitativa”. Según ha explicado, se ha pasado de una iluminación amarillenta a una luz blanca que mejora la visibilidad, la percepción del entorno y la seguridad, además de evitar pérdidas de flujo luminoso al orientarse correctamente hacia el suelo.

La actuación ha consistido en la renovación de 20 puntos de luz que presentaban un elevado grado de obsolescencia tecnológica. Las antiguas farolas han sido sustituidas por nuevas columnas de mayor altura con luminarias LED de alta eficiencia y sistemas programables que permiten ajustar los niveles de iluminación a las necesidades reales de cada momento.

Gracias a esta mejora, el consumo energético mensual pasa de aproximadamente 1.500 kilovatios hora a 284,76, lo que supone un ahorro anual estimado de 16.272 kilovatios hora y una reducción del 90,4% respecto a la situación anterior. Además, se calcula que la actuación permitirá evitar la emisión de unas 5,5 toneladas de CO₂ al año.

Más actuaciones en distintos puntos de la ciudad

Tras esta intervención, el servicio municipal de mantenimiento de alumbrado público trabaja ya en nuevas mejoras en otros espacios de la ciudad. Entre ellas se encuentra el refuerzo de iluminación en las plazas de Castaño del Robledo y Cañaveral de León, donde se instalarán seis nuevos puntos de luz con luminarias LED en fachada.

Asimismo, está prevista una actuación en el parque del antiguo Estadio Colombino, donde se reforzará el alumbrado en el vial cercano al parque infantil y en la zona de estancia.

Estas actuaciones se desarrollan conforme al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, al Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y al nuevo decreto andaluz de protección frente a la contaminación lumínica, que promueve un uso más racional y eficiente de la iluminación en los espacios públicos.