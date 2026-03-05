La rehabilitación del antiguo Banco de España de Huelva sale a licitación por 13,3 millones

La rehabilitación del antiguo edificio del Banco de España de Huelva para su transformación en un nuevo centro museístico ha dado un paso clave con la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del anuncio previo a la licitación de las obras, cuyo presupuesto asciende a 13,3 millones de euros.

El proyecto, impulsado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura, permitirá recuperar de forma integral el histórico inmueble situado en la Plaza de las Monjas, adaptándolo para acoger la colección de Bellas Artes del Museo de Huelva.

La intervención contempla la adecuación del edificio para su uso cultural, incorporando salas de exhibición permanentes y temporales, además de espacios destinados a biblioteca, hemeroteca, áreas técnicas y servicios para los visitantes.

El objetivo es recuperar este emblemático inmueble respetando sus valores patrimoniales y arquitectónicos, al tiempo que se dota a la ciudad de un espacio expositivo más amplio y moderno para albergar una de las colecciones artísticas más relevantes de la provincia.

La actuación se desarrollará en dos fases. La primera corresponde a la rehabilitación integral del edificio, mientras que la segunda incluye las actuaciones arqueológicas previstas en el patio del inmueble, donde se llevarán a cabo trabajos de investigación y puesta en valor del patrimonio que pueda aparecer durante la intervención.

Con este proyecto, la administración autonómica busca revitalizar uno de los enclaves más emblemáticos del centro de la capital onubense y reforzar la oferta cultural de la ciudad mediante la creación de un nuevo espacio museístico dedicado a las Bellas Artes.