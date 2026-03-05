Pilar Miranda pide aprovechar la cumbre hispano-lusa para abordar el AVE, las infraestructuras y la energía en Huelva

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha reclamado que la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebrará este viernes en La Rábida sirva para abordar las principales infraestructuras pendientes para la provincia, especialmente la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Faro, Huelva y Sevilla.

Miranda ha señalado que esta reunión bilateral entre España y Portugal debe aprovecharse para tratar cuestiones clave como el desarrollo del AVE en el eje atlántico, las infraestructuras hidráulicas, la conectividad por carretera o la capacidad eléctrica necesaria para impulsar nuevos proyectos empresariales.

La alcaldesa ha recordado además que representantes institucionales y empresariales trasladaron recientemente al comisario europeo de Transportes la importancia estratégica de la conexión ferroviaria entre el Algarve y Andalucía occidental, destacando que desde Europa se valora positivamente este proyecto. “Espero que se trate el tema del AVE en la cumbre, igual que se hizo en Portugal”, ha señalado.

También ha subrayado la necesidad de mejorar la red ferroviaria actual, denunciando los continuos problemas que sufren los trenes. “Tenemos que tener trenes de calidad y hasta la fecha no los tenemos, porque se están estropeando cada dos por tres”, ha afirmado.

Homenaje a las víctimas del accidente

La alcaldesa participará además en el acto de homenaje que el Gobierno de España realizará a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, tragedia que afectó especialmente a la provincia de Huelva.

Miranda ha asegurado que acudirá al acto con respeto y espera que esté a la altura de lo ocurrido, aunque ha indicado que por el momento no dispone de información detallada sobre el desarrollo del homenaje.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de esclarecer lo sucedido. “Los familiares de las personas fallecidas, los heridos y quienes estuvieron en el accidente quieren saber qué pasó”, ha señalado, reclamando que se depuren responsabilidades si las hubiera y que se adopten medidas para evitar que una tragedia similar vuelva a producirse.

En este sentido, ha expresado su preocupación por la situación del transporte ferroviario y ha defendido la necesidad de reforzar la seguridad en el sistema. “Esto no puede volver a pasar. Hemos pasado un drama horroroso y hay que poner los medios necesarios para que no se repita”, ha concluido.