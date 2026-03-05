El IES Doñana y el IES Alto Conquero ganan la fase provincial del Torneo de Debate Educativo en inglés y francés

Los institutos IES Doñana y IES Alto Conquero se han proclamado ganadores de la fase provincial del V Torneo de Debate Educativo de Andalucía en Huelva, en las modalidades de inglés y francés respectivamente. En la categoría en inglés, el equipo del IES Juan Ramón Jiménez obtuvo el segundo puesto.

Más de 30 alumnos procedentes de siete centros educativos de la provincia participaron en esta fase provincial del certamen, una iniciativa impulsada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para fomentar la oratoria, el pensamiento crítico y las competencias plurilingües entre el alumnado andaluz.

Las rondas clasificatorias se celebraron en el Conservatorio Profesional de Música Javier Perianes, mientras que las semifinales y la final tuvieron lugar en el CDP Molière.

En esta edición han participado seis centros educativos sostenidos con fondos públicos: el IES Alto Conquero (Huelva), el IES Bitácora (Punta Umbría), el IES Juan Ramón Jiménez (San Juan del Puerto), el IES San Blas (Aracena), el IES Juan Antonio Pérez Mercader (Corrales) y el IES Doñana (Almonte). Además, actuaron como equipos swing el propio IES Alto Conquero en francés y el IES Diego de Guzmán y Quesada en inglés.

El debate giró en torno a una misma cuestión en ambos idiomas: si la ONU y los organismos supranacionales siguen siendo herramientas eficaces para resolver los conflictos geopolíticos del siglo XXI. A partir de esta pregunta, los estudiantes tuvieron que analizar información, construir argumentos y defender sus posturas en inglés o francés.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva, Carlos Soriano, destacó durante el encuentro que esta actividad contribuye a estimular el pensamiento crítico del alumnado y a fortalecer sus competencias lingüísticas, subrayando el alto nivel demostrado por los equipos participantes.