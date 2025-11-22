El Parque Moret acoge hoy el festival NaturJoven 2025, una jornada de música, arte y sostenibilidad

El Parque Moret se convierte hoy en el epicentro juvenil de la ciudad con la celebración de NaturJoven 2025, el festival organizado por el Ayuntamiento de Huelva y el Centro de Información Juvenil que une música en directo, arte y conciencia ambiental. La cita invita a disfrutar de un sábado diferente en pleno pulmón verde de la capital, con actividades abiertas a todos los públicos.

El festival reúne a Héctor Guerra, Andrés Akira, Monkey Ham, Conjunto Porco Preto y John Conde, que llevarán al escenario una mezcla de ritmos urbanos, fusiones y sonidos alternativos. Además, la jornada incluye espacios creativos, acciones de sensibilización y propuestas que promueven hábitos sostenibles entre la juventud, consolidando NaturJoven como una de las grandes citas del ocio responsable en Huelva.