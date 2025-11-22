La Nao Victoria llega a Huelva y solo podrá visitarse el 23 de noviembre

La Nao Victoria, la emblemática réplica del primer barco que consiguió dar la vuelta al mundo en el siglo XVI, ha atracado en Huelva en el que será su único día de escala en la ciudad dentro de su gira europea. La nave podrá visitarse exclusivamente el 23 de noviembre, convirtiendo a Huelva en el primer puerto andaluz en recibirla durante su recorrido.

El museo flotante abrirá sus cubiertas al público en horario de 10.00 a 18.30 horas, ofreciendo la oportunidad de conocer cómo era la navegación de la expedición de Magallanes y Elcano y cómo vivían los marineros a bordo hace más de 500 años. La Fundación Nao Victoria y la Autoridad Portuaria de Huelva destacan que la escala permitirá disfrutar de una pieza excepcional del patrimonio náutico internacional.

Las entradas podrán adquirirse directamente en el barco o reservarse previamente a través de la web oficial de venta de tickets de la Fundación Nao Victoria. Una visita única para quienes quieran acercarse a uno de los símbolos más reconocidos de la historia marítima.