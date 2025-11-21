Buscar
viernes. 21.11.2025
Más de 8.000 mujeres se han formado en Huelva con el programa ‘Preparadas’
Redacción
21/11/25 - 12:44

El programa ‘Preparadas’, destinado a la capacitación digital de mujeres desempleadas en municipios onubenses de menos de 30.000 habitantes y zonas Eraci, ha formado hasta la fecha a 8.110 mujeres a través de 547 acciones formativas desde su inicio en 2023. La iniciativa se extenderá hasta junio de 2026.

El delegado territorial de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte Cañado, visitó recientemente los municipios de El Cerro de Andévalo, Paymogo, Gibraleón, Paterna del Campo y el Centro Municipal “Lazareto” en Huelva capital, donde conoció de primera mano a las alumnas y al personal docente.

Duarte subrayó que el programa “supone un importante revulsivo y recurso para los municipios más pequeños de la provincia” y destacó que se ha desarrollado ya en 49 localidades, con la previsión de alcanzar 80 municipios antes de su finalización. El objetivo es dotar a las mujeres de habilidades digitales que les permitan mejorar sus oportunidades laborales y fomentar su integración en el mercado de trabajo.