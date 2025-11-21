Huelva estrena un PGOM que fija criterios urbanísticos y ambientales para el crecimiento ordenado de la ciudad

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado el Documento de Avance del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que será sometido a pleno el próximo lunes como primer paso esencial para actualizar el desarrollo de la ciudad. El PGOM sustituye al PGOU vigente desde 1999 y representa la base del modelo urbano ante los futuros retos resilientes, sociales y medioambientales de las próximas décadas.​

Principales contenidos técnicos

El documento estructura la ordenación del territorio municipal en líneas maestras:

Actualiza ordenanzas de edificación, usos del suelo y urbanización, incluyendo criterios detallados para solares, parcelas edificables e inedificables, alineaciones oficiales y volumetría, según la legislación autonómica actual y los nuevos estándares en sostenibilidad urbanística y accesibilidad.​

Introduce modificaciones en la protección de espacios libres, declarando cabezos y zonas verdes intocables mediante figuras urbanísticas específicas que impiden su edificación futura.

Determina la delimitación y normativa diferenciada para suelo urbano, suelo rústico y suelo protegido, incorporando el sistema general de espacios libres y equipamientos.

Además, se incluyen indicaciones técnicas sobre redes de infraestructuras, diseño de la red viaria y aparcamientos, condiciones de urbanización, servicios y gestión ambiental. El texto refundido de las ordenanzas urbanísticas detalla aspectos como la parcela mínima edificable, ocupación máxima, edificabilidad y condiciones para infraestructuras y servicios públicos, así como previstos mecanismos de consulta y participación ciudadana.​

Participación y procedimiento

El Avance del PGOM se ha elaborado con amplias consultas a técnicos, colectivos y a la propia ciudadanía, reflejando demandas históricas y propuestas consensuadas por los distintos agentes del territorio. El equipo redactor está liderado por expertos referenciados en planeamiento urbanístico andaluz, asegurando rigor normativo y adaptación al marco legal vigente.

Impacto estratégico y ambiental

Este instrumento cumple las exigencias de la Ley 7/2021 (LISTA) y su reglamento, orientando la nueva planificación hacia la sostenibilidad, la eficiencia energética, la economía circular y el impulso de políticas sectoriales en vivienda, movilidad, igualdad, accesibilidad universal y adaptación climática. El PGOM se define como el principal instrumento operativo para la evolución urbanística de Huelva, alineado con la Agenda Urbana Española y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aplicados a escala local.​

La tramitación ambiental avanza en paralelo con la redacción del Documento Inicial Estratégico, dando cobertura al proceso de evaluación e integración de parámetros ambientales en los futuros desarrollos.

De este modo, la ciudad de Huelva cuenta con un nuevo marco técnico y estratégico que guía el crecimiento equilibrado, ordenado y sostenible, con garantías de participación ciudadana y adecuación normativa para los próximos años.​