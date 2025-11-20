El Gran Teatro acogerá un espectáculo benéfico para restaurar la capilla de San Sebastián

El próximo 27 de noviembre, a las 19:00 horas, el Gran Teatro de Huelva se convertirá en escenario de un espectáculo a beneficio de la Parroquia de San Sebastián. La iniciativa, organizada por la propia parroquia con el apoyo de las tres hermandades locales —Hermandad del Rocío de Huelva, Mutilados y Estudiantes— y del Ayuntamiento, tiene como objetivo recaudar fondos para reparar la capilla de la reliquia de San Sebastián, afectada por graves filtraciones, con unas obras valoradas en 24.000 euros.

El concejal de Cultura, Nacho Molina, ha destacado la importancia del proyecto tanto por su valor patrimonial, al incluir el Sagrario y un mural de Alberto Germán Franco, como por su dimensión social: “Una oportunidad de rehabilitar el corazón de la Iglesia de San Sebastián y demostrar la solidaridad de Huelva”. El párroco Cipriano de Toro subraya la urgencia de la intervención para mantener abiertas las celebraciones y visitas a la capilla.

El programa contará con actuaciones altruistas de la Escuela de Danza Clásica ‘Arte con Sentido’, la Academia de Rocío López, la Escuela de Castañuelas de La Feli y varios coros locales, incluyendo el Coro de Antiguos Vecinos y los coros Joven y Oficial de la Hermandad del Rocío de Huelva. Las entradas, a 10 euros, están disponibles en las taquillas del Gran Teatro, en Momotickets y en las sedes de las tres hermandades.

Este evento busca unir arte, cultura y solidaridad, al tiempo que asegura la conservación de un espacio emblemático inaugurado en 2011 para acoger la reliquia del mártir San Sebastián, muy vinculado a la identidad y la historia del barrio.