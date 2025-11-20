Corte temporal del Puente Sifón Santa Eulalia por obras de emergencia en las conducciones de agua

El Puente Sifón Santa Eulalia de Huelva permanecerá cerrado al tráfico mañana viernes, 21 de noviembre, debido a la ejecución de obras urgentes e ineludibles en las conducciones de agua que discurren bajo la infraestructura. El corte se mantendrá desde las 9:00 hasta las 13:30 horas, un intervalo en el que se llevarán a cabo los trabajos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la red hidráulica.

Las tareas, catalogadas como de carácter prioritario, obligan a interrumpir la circulación en ambos sentidos para garantizar la seguridad tanto de los operarios como de los conductores. Durante ese periodo, se recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación y utilizar itinerarios alternativos para evitar posibles retenciones.

Una vez concluidos los trabajos, la circulación se restablecerá con normalidad.