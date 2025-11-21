Charrán abre sus puertas en el centro de Huelva

Huelva cuenta desde esta semana con un nuevo espacio culinario en su centro: Charrán, ubicado en la calle Rábida, 11. Liderado por Edu Míguez, conocido por su trayectoria en Las Meigas, el restaurante apuesta por una cocina que combina tradición, producto de calidad y nuevas propuestas técnicas, manteniendo algunos platos emblemáticos de su anterior proyecto.

La inauguración oficial, celebrada este jueves, contó con la presencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y reunió a numerosas personalidades locales. El espacio destaca por un ambiente elegante y acogedor, pensado para ofrecer una experiencia gastronómica completa que respeta la tradición sin renunciar a la modernidad.

Charrán se suma a la oferta de los socios de Correlimos, su abacería en la misma calle, consolidando así una apuesta gastronómica sólida y complementaria en el corazón de la ciudad. El restaurante ya está abierto al público y pretende convertirse en un punto de referencia tanto para residentes como visitantes.