Charrán abre sus puertas en el centro de Huelva
El nuevo restaurante del chef Edu Míguez busca convertirse en un referente gastronómico de la ciudad
Huelva cuenta desde esta semana con un nuevo espacio culinario en su centro: Charrán, ubicado en la calle Rábida, 11. Liderado por Edu Míguez, conocido por su trayectoria en Las Meigas, el restaurante apuesta por una cocina que combina tradición, producto de calidad y nuevas propuestas técnicas, manteniendo algunos platos emblemáticos de su anterior proyecto.
La inauguración oficial, celebrada este jueves, contó con la presencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y reunió a numerosas personalidades locales. El espacio destaca por un ambiente elegante y acogedor, pensado para ofrecer una experiencia gastronómica completa que respeta la tradición sin renunciar a la modernidad.
Charrán se suma a la oferta de los socios de Correlimos, su abacería en la misma calle, consolidando así una apuesta gastronómica sólida y complementaria en el corazón de la ciudad. El restaurante ya está abierto al público y pretende convertirse en un punto de referencia tanto para residentes como visitantes.