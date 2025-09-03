El Parque Moret acoge el Campeonato de España de Marcha Nórdica con los mejores deportistas del país

El sábado 13 de septiembre, el Parque Moret se convertirá en el epicentro de la marcha nórdica nacional con la celebración del Campeonato de España por clubes FEDME y del Campeonato de España individual y de selecciones autonómicas en edad escolar. La cita, organizada por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y el C.D. Multideporte Huelva, cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Huelva.

El campeonato por clubes se disputará en categorías masculina y femenina, con equipos de entre 4 y 8 participantes, y la clasificación se obtendrá sumando los cuatro mejores resultados de cada club. Paralelamente, las selecciones autonómicas medirán el nivel de sus jóvenes marchadores en categorías infantiles y cadete, tanto en la clasificación individual como colectiva.

La concejala de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, ha destacado “el esfuerzo del Club de Marcha Nórdica de Huelva y de su presidente, Juan Carlos Espina, que ha situado a la ciudad en lo más alto, atrayendo competiciones de primer nivel”, subrayando que “es un deporte en auge que fomenta el compañerismo”.

Por su parte, Juan Daniel Romero, diputado de Deportes de la Diputación Provincial, ha resaltado que “la mejor manera de cuidar nuestros espacios naturales es a través del deporte”, invitando a la ciudadanía a disfrutar de una jornada que reunirá a los mejores competidores del país. Teresa Herrera, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, ha recordado que “es un deporte accesible, respetuoso con el medio ambiente y apto para todas las edades”, y ha animado a vivir “una competición que proyecta a Huelva como referente deportivo y turístico”.

Entre los participantes, Andrés Cumbreras y Aitana Conde, del Club Multideporte Huelva, y Julia Molina, de la Selección Andaluza, han destacado que han entrenado durante todo el verano y se sienten preparados para pelear por el podio. También ha intervenido Juan Carlos Espina, seleccionador de la Selección Andaluza, que ha valorado la trayectoria del equipo y su preparación para afrontar la competición.

El director de la prueba, Javier Limón, ha detallado que el circuito tendrá 2,78 km sobre tierra compactada con un desnivel de 47 metros por vuelta, y las distancias variarán según la categoría: 13,9 km para absoluta, 8,34 km para cadete y 5,5 km para infantil. Las salidas están previstas a las 18:00 horas para la absoluta y a las 18:10 horas para edad escolar, finalizando a las 20:00 horas.

El programa arrancará el viernes 12 de septiembre con la recogida de dorsales en la Casa Colón y el reconocimiento del recorrido. El sábado se celebrará la charla técnica, y la jornada concluirá con la entrega de trofeos en el Pabellón Diego Lobato a las 21:30 horas, seguida de un “tercer tiempo” con barra popular.

La organización ha previsto servicios de avituallamiento, guardarropa, aseos y duchas, así como un completo protocolo de seguridad con seguro para participantes y asistencia sanitaria, con el objetivo de ofrecer una jornada que combine deporte, convivencia y promoción de hábitos saludables en Huelva.