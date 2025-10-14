El Parque de la Luz acoge este fin de semana la II Feria de las Migas y el Mosto a beneficio de Aocam, Aguaviva y Fibronuba

El barrio de El Higueral acogerá este sábado 18 de octubre, de 12:30 a 22:00 horas, la II Feria de las Migas y el Mosto, una jornada de convivencia vecinal organizada por la Asociación Huelva Comercio y la Asociación de Empresarios del Distrito VI, con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva.

El evento se celebrará en el Parque de la Luz y tiene como objetivo fomentar la cohesión del barrio y dinamizar el comercio local, poniendo en valor la gastronomía típica del otoño con degustaciones de mosto y migas. Los asistentes podrán obtenerlos mediante los 1.300 tickets repartidos durante la semana en los comercios del barrio o en el mismo parque el sábado a precios populares.

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda y Desarrollo Económico, Adela de Mora, ha destacado que la feria busca “impulsar los comercios del barrio, acercar a los onubenses a sus locales y disfrutar de un día de convivencia entre vecinos con la gastronomía de nuestra tierra y actividades para todos los públicos”.

El evento también contará con un carácter solidario, ya que 200 tapas de migas solidarias se destinarán a familias con menos recursos a través de Aguaviva, mientras que los beneficios de otras 100 tapas se donarán a AOCAM - Santa Águeda, en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama. Además, Fibronuba, la Asociación de Fibromialgia de Huelva, instalará un stand informativo sobre sus servicios.

Entre las actividades programadas, habrá talleres y animación infantil, así como actuaciones musicales como el Coro de las Paletas, Maile Navarro con un tributo a los años 80 y 90, y la participación de alumnos de la Fundación Amparo Correa.

El evento cuenta con el patrocinio de Puerto de Huelva, Aguas de Huelva, Caja Rural del Sur y Bodegas Privilegio del Condado, además de la colaboración de la FOE, Fibronuba y la Hermandad del Prado, consolidándose como una cita imprescindible para disfrutar de gastronomía, cultura y solidaridad en el barrio de El Higueral.