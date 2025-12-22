Paritorio gana el primer premio del concurso de decoración navideña del Hospital Juan Ramón Jiménez

El Paritorio del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha conseguido el primer premio en el tradicional concurso de belenes y decoración navideña organizado por la Comisión de Humanización del centro, con el objetivo de reconocer la creatividad y el compañerismo de los profesionales y ofrecer un ambiente navideño a pacientes y familiares.

Los equipos del Paritorio han creado un belén viviente y teatralizado, inspirado en su día a día, mostrando cómo nacen niños de diferentes nacionalidades, y han complementado la instalación con un mural artesanal donde cada profesional se representa en las distintas escenas tradicionales del belén, aportando un toque personal y creativo que ha conquistado al jurado.

El servicio de Mantenimiento ha obtenido el segundo premio con una decoración centrada en Santa Claus, mientras que Obstetricia ha logrado el tercer puesto, decorando la planta con escenas de los Reyes Magos, casitas de cartón iluminadas, un belén con el castillo de Niebla y otros detalles para el disfrute de madres y familiares.

Además, se entregaron dos menciones especiales al esfuerzo de profesionales trabajando junto a los pacientes: a la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil y la Comunidad Terapéutica del Hospital Vázquez Díaz, y a la Unidad de Rehabilitación y el Hospital de Día de Adultos de Salud Mental en la calle San Cristóbal.

El jurado destacó la alta participación y creatividad de los 23 servicios inscritos, que ha aumentado con respecto a ediciones anteriores. El director gerente del hospital, Manuel García de la Vega, resaltó que esta iniciativa “se ha convertido en un elemento motivador y de unión en los equipos de trabajo que cuidan cada día de los pacientes de Huelva, fomentando el espíritu de la Navidad”.