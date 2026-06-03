La Orden estrenará la nueva Plaza de la Provincia con una inversión de 1,2 millones

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha presentado a los vecinos de La Orden el proyecto de la futura Plaza de la Provincia, una actuación que supondrá la transformación integral del espacio situado entre la calle Zenobia y la avenida Diego Morón mediante una inversión global de 1,2 millones de euros.

Acompañada por el primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias, y varios miembros del equipo de Gobierno, Miranda explicó los detalles de una intervención que comenzará a ejecutarse a principios de julio y que contará con un plazo aproximado de diez meses.

“Hoy venimos a cumplir, porque no estamos presentando una idea ni un proyecto que vaya a quedarse en un cajón, sino una realidad que comenzará a ejecutarse en apenas unas semanas”, aseguró la alcaldesa durante el encuentro vecinal celebrado en la propia zona de actuación.

Miranda destacó además que la iniciativa responde a una reivindicación histórica de la barriada. “Esta actuación nace de escuchar durante mucho tiempo a los vecinos de La Orden y de dar respuesta a una demanda histórica para recuperar un espacio degradado, con problemas de accesibilidad y sin las condiciones adecuadas para la convivencia”, señaló.

La regidora puso también en valor el simbolismo del proyecto. “La Orden es una barriada con una enorme identidad y profundamente ligada a los pueblos de nuestra provincia, por eso esta plaza será también un homenaje a nuestras raíces, a nuestra historia compartida y al sentimiento de pertenencia que tantas familias mantienen vivo generación tras generación”, afirmó.

La actuación principal, ya adjudicada por más de 846.000 euros, permitirá la remodelación de más de 3.000 metros cuadrados para crear una plaza accesible, moderna y sostenible. Entre sus elementos más destacados figura un gran bulevar central arbolado que desembocará en una gran rosa de los vientos integrada en el pavimento, desde la que se señalarán las distintas comarcas de la provincia de Huelva.

El proyecto contempla además la eliminación de barreras arquitectónicas, la instalación de nuevo mobiliario urbano, pérgolas para generar espacios de sombra, iluminación renovada y nuevas zonas verdes. También se actuará en el entorno de la escuela infantil Virgen de la Cinta para mejorar la seguridad y dignificar los accesos.

En la parte superior del recinto se habilitará una nueva zona de juegos infantiles inclusivos y accesibles destinada a menores de entre 6 y 15 años, reforzando el carácter familiar y de convivencia del futuro espacio público.

Por su parte, Felipe Arias destacó que “la Plaza de la Provincia representa a la perfección el modelo de ciudad que estamos impulsando desde el Ayuntamiento, un urbanismo útil, pegado a la realidad de los vecinos y pensado para mejorar la vida diaria de las personas”.

Arias avanzó además que a la obra civil se sumará una segunda actuación centrada en la renaturalización del entorno. “A la obra civil se sumará un importante proyecto de renaturalización que reforzará el carácter verde y sostenible de este nuevo espacio público, convirtiéndolo en una referencia para toda la ciudad”, indicó.

Este segundo proyecto, actualmente en fase de redacción y valorado en cerca de 400.000 euros, incluirá nuevas plantaciones y mejoras paisajísticas tanto en la plaza como en la calle Zenobia y su entorno. Con ambas actuaciones, la inversión municipal en esta zona de La Orden alcanzará los 1,2 millones de euros.

La futura Plaza de la Provincia se integra dentro del Plan de Inversiones de Barriadas impulsado por el Ayuntamiento de Huelva, una estrategia que prevé movilizar más de siete millones de euros para mejorar los distintos barrios de la capital onubense.