ONUSAP llama hoy a la ciudadanía a manifestarse en Huelva por una sanidad pública “digna y de calidad”

La plataforma Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad (ONUSAP) ha convocado para esta tarde una gran manifestación en Huelva con el objetivo de denunciar la situación “límite” que, aseguran, atraviesa la sanidad pública en la provincia.

La movilización, que partirá a las 17:30 horas desde la Fuente de los Bomberos y llegará hasta la Plaza de las Monjas, contará con el respaldo de diferentes colectivos sociales, vecinales y sindicales.

Desde ONUSAP subrayan que el sistema sanitario onubense “no mejora, sino que empeora cada año”, señalando la falta de medios humanos y materiales, el déficit de especialistas y la ausencia de infraestructuras clave como el Hospital Materno-Infantil provincial o los CHARES de Lepe, Aracena y Bollullos.

También denuncian el deterioro de la Atención Primaria, las listas de espera interminables y el “grave fallo” en el programa de cribado de cáncer de mama, que consideran un síntoma más del colapso del sistema.

Con esta movilización, ONUSAP pretende dar voz al malestar ciudadano y reclamar a las administraciones un compromiso real con la sanidad pública. “Huelva no puede seguir siendo la gran olvidada del sistema sanitario andaluz”, han señalado desde la organización, que anima a toda la ciudadanía a sumarse a la protesta de esta tarde.