La onubense Josefa Regidor recibe en Madrid el reconocimiento como mejor vendedora de la ONCE en Andalucía

La vendedora de la ONCE en Huelva, Josefa Regidor, ha sido homenajeada este fin de semana en Madrid tras ser seleccionada como la mejor vendedora de la ONCE del año 2025 en el ámbito de la Delegación Territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla.

El reconocimiento forma parte de los galardones que la organización concede anualmente para destacar la labor, dedicación y compromiso de sus vendedores y vendedoras en toda España. Junto a la onubense también fueron distinguidos Ana María Heredia, de Málaga; Miguel Ángel Jiménez, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); y José Antonio Luque, de Almería, además de representantes de otros puntos del país.

La gala nacional contó con la presencia del presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, y del director general de la organización, Ángel Sánchez, quienes participaron en un acto de reconocimiento a quienes representan diariamente a la entidad en las calles de España.

Con esta distinción, la ONCE pone en valor la trayectoria profesional de Josefa Regidor, así como su cercanía con los clientes, su compromiso y los valores que transmite en su trabajo diario.

El encuentro reunió a los vendedores y vendedoras más destacados de todo el territorio nacional en una ceremonia que se ha consolidado como uno de los principales homenajes que la organización dedica cada año a sus profesionales.