La oferta cultural de Huelva se amplía con la primera edición del Gamba Fest Comedy del 16 al 19 de abril

Huelva incorporará este año una nueva cita a su calendario cultural con la celebración del Gamba Fest Comedy, un festival dedicado al humor que se desarrollará del 16 al 19 de abril y que reunirá a algunos de los cómicos más destacados del panorama nacional. La iniciativa ha sido presentada este martes por el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, junto a representantes institucionales, patrocinadores y promotores del evento.

El festival nace con el objetivo de reforzar y diversificar la oferta cultural de la capital, apostando por el humor como disciplina artística y como elemento de atracción social, económica y turística. Según ha señalado el concejal, se trata de una propuesta con ambición de continuidad que pretende situar a Huelva en el mapa del humor a nivel nacional y convertir la ciudad en un espacio donde la cultura sea motor de desarrollo.

El Gran Teatro será el escenario principal del Gamba Fest Comedy, aunque la programación se extenderá también a otros espacios emblemáticos como el Foro Iberoamericano de La Rábida, distintos locales hosteleros de la ciudad y la Residencia de Mayores Mirador del Odiel, con el objetivo de acercar la cultura y el humor a todos los públicos. El festival se cerrará con la entrega del galardón Gamba de Oro a la Familia Summers, como reconocimiento a su vinculación con el arte y el humor en Huelva.

La programación arrancará el jueves 16 de abril con la gala inaugural en el Gran Teatro, que contará con actuaciones de Marcos Arizmendi, la Black Pearl Rock Band y un monólogo de un artista aún por confirmar. El viernes 17 incluirá actuaciones en la residencia de mayores, una jornada gastro-cómica en el Bar La Yerkería y el espectáculo ‘¡Por fin me voy!’ de Carles Sans, de Tricicle, en el Gran Teatro.

El sábado 18 de abril se desarrollarán propuestas en el Foro Iberoamericano de La Rábida y en la Cafetería Zebra, además del espectáculo ‘Pibonéxica’ de Susi Caramelo, también en el Gran Teatro. La jornada de clausura, el domingo 19, incluirá la iniciativa ‘Cántame un chiste’ y el acto final con la entrega del Gamba de Oro.

Las entradas para los espectáculos del Gran Teatro tendrán un precio único de 20 euros, mientras que el resto de actividades serán gratuitas. El festival cuenta con el respaldo de distintas instituciones y entidades colaboradoras y, según sus promotores, aspira a consolidarse como una cita estable que crezca en futuras ediciones y contribuya a dinamizar la vida cultural de Huelva.