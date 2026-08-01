Los nuevos hallazgos en la Plaza de la Vera Cruz refuerzan el papel de Huelva como capital de Tarteso

Los trabajos arqueológicos que se desarrollan desde principios de julio en la Plaza de la Vera Cruz de Huelva han dado un importante paso adelante con el hallazgo de un gran edificio de época turdetana, una antigua calle y numerosos materiales arqueológicos que refuerzan la hipótesis de que la ciudad desempeñó un papel clave en el mundo tartésico.

Los arqueólogos destacan que el edificio descubierto presenta unas dimensiones excepcionales para este periodo y conserva en su interior los niveles originales del suelo, realizados con tierra apisonada. Sobre ellos han aparecido numerosas vasijas, platos y ánforas vinculados, previsiblemente, a actividades de producción o almacenamiento de aceite y vino.

Estos materiales permiten situar la última fase de ocupación del inmueble en torno al siglo V antes de Cristo.

Una antigua calle y cerámicas de hace más de 2.500 años

La excavación ha permitido documentar también una antigua calle cuya orientación coincide en gran medida con la actual calle Puerto, lo que apunta a la existencia de un eje urbano de gran importancia ya en época turdetana.

Entre los hallazgos más destacados figura el pie de una cerámica griega fechada entre finales del siglo VI y comienzos del V a.C., una pieza que permite acotar con precisión la cronología del yacimiento.

A ello se suman restos de cerámicas fenicias de los siglos VII y VIII a.C. y elementos anfóricos procedentes de la Bahía de Málaga, evidencias que ponen de manifiesto la existencia de niveles aún más antiguos bajo las estructuras ahora descubiertas y confirman los contactos comerciales que Huelva mantenía con otros asentamientos fenicios del sur peninsular.

Los investigadores consideran que estos descubrimientos abren nuevas expectativas para conocer la evolución del asentamiento y el desarrollo urbano de la ciudad en los siglos anteriores al V a.C.

"Cada hallazgo reconstruye nuestra historia"

Tras conocer los resultados de la excavación, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha mostrado su satisfacción y ha asegurado que estos descubrimientos "empiezan a demostrar con evidencias la riqueza arqueológica que durante años se ha sospechado que permanece bajo los pies de los onubenses".

La regidora ha afirmado que los hallazgos permiten avanzar en el conocimiento de la historia de la ciudad y acercan el objetivo de demostrar, con base científica, "que Huelva fue un enclave fundamental en el mundo tartésico y que puede ser la ciudad más antigua de Occidente".

Asimismo, ha agradecido el trabajo desarrollado por los equipos científicos de la Universidad de Gante, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Huelva y el Grupo Ánfora, que participan en una investigación que, según ha señalado, "puede cambiar la forma en la que conocemos y contamos la historia de Huelva".

Un proyecto para conocer el origen de Tarteso

La excavación, iniciada el pasado 1 de julio, constituye el primer paso de un proyecto científico destinado a investigar uno de los enclaves arqueológicos con mayor potencial del Mediterráneo occidental.

Esta actuación forma parte de la estrategia del Ayuntamiento de Huelva para proteger y poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad, junto a otras iniciativas como la recuperación de la Plaza de San Pedro, la adquisición del Cabezo de San Pedro, el futuro Parque Arqueológico de La Joya y la puesta en valor de la Plaza de la Soledad.