Los nuevos delegados territoriales de la Junta en Huelva toman posesión de sus cargos

Los nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía en Huelva han tomado este viernes posesión de sus cargos en un acto institucional presidido por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Berta Centeno.

Con este acto queda configurado el nuevo equipo de responsables provinciales de las distintas consejerías, que asumirán la gestión de las principales áreas de la Administración autonómica en Huelva.

Juan Carlos Duarte Cañado se incorpora como delegado territorial de Salud y Consumo; Lucía Núñez Sánchez estará al frente de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, así como de Universidad, Industria, Energía e Innovación; mientras que Álvaro Burgos Mazo continuará como delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Carlos Soriano García seguirá al frente de la Delegación Territorial de Educación, mientras que José María Mayo asume las competencias de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, además de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública.

Por su parte, José Manuel Borrero Barrero continuará como delegado territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad; Jaime Pérez Guerrero dirigirá las áreas de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, además de Fomento y Movilidad; Pastora Giménez se incorpora como delegada territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte; y Patricia Millán Fernández será la nueva responsable de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

El acto de toma de posesión marca el inicio de una nueva etapa para los responsables territoriales de la Junta en Huelva, que tendrán entre sus principales objetivos el desarrollo de las políticas autonómicas en la provincia y la coordinación de los proyectos impulsados por el Gobierno andaluz en cada una de sus áreas de gestión.