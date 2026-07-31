Huelva inicia las obras de mejora del entorno de Arquitecto Francisco Sedano Arce

El Ayuntamiento de Huelva ha iniciado las obras de transformación del entorno de la calle Arquitecto Francisco Sedano Arce, una actuación con una inversión de 300.070 euros destinada a mejorar la accesibilidad, la movilidad, la seguridad y la calidad de los espacios públicos de la barriada Vicente Yáñez Pinzón.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha visitado el inicio de los trabajos, que comenzaron el pasado 6 de julio y cuentan con un plazo de ejecución de seis meses. En estos momentos, la intervención se encuentra en su primera fase, centrada en las labores de demolición y replanteo.

Durante la visita, Miranda ha señalado que esta actuación responde a un compromiso adquirido con los vecinos y a una demanda histórica de la barriada. "Hace apenas unas semanas presentamos este proyecto a los vecinos y hoy las obras ya están en marcha, avanzando según lo previsto", ha destacado.

La alcaldesa ha explicado que la intervención no se limita a la renovación de una calle, sino que permitirá mejorar los recorridos peatonales, facilitar el acceso de los vehículos de emergencia, renovar las infraestructuras básicas y crear espacios públicos más accesibles, funcionales y seguros.

Renovación integral del entorno

Las obras se desarrollan en el tramo inicial de la calle Arquitecto Francisco Sedano Arce, la calle Río Odiel y sus conexiones con Santísimo Cristo del Amor, Francisco Jiménez Martín y Mazagón, actuando sobre una superficie de unos 1.744 metros cuadrados.

El proyecto contempla la reorganización de los espacios públicos y de los parterres para mejorar la accesibilidad y el acceso a los edificios. Además, se habilitará un nuevo paso de peatones en la calle Mazagón, junto al CEIP Tartesos.

La actuación incluye también la renovación de las redes de abastecimiento de agua y alcantarillado, las canalizaciones eléctricas y de comunicaciones, así como la instalación de nuevo mobiliario urbano, la mejora de las zonas ajardinadas mediante un sistema de riego automático y la reposición de la solería en el frente de la calle Mazagón.

El objetivo es modernizar un entorno que presentaba problemas de accesibilidad, mantenimiento y circulación de vehículos de emergencia.

Más inversiones en la barriada

Pilar Miranda ha enmarcado este proyecto dentro del plan municipal de mejora de los barrios y ha recordado que Vicente Yáñez Pinzón será el barrio con mayor número de calles incluidas en el Plan Municipal de Asfaltado 2026, que ha comenzado este viernes y actuará sobre las vías Almonte, Cortelazor, Islas Columbretes, Obispo Díaz Bernal, Venezuela y Periodista Ángel Serradilla.

La regidora también ha destacado otras actuaciones recientes en la zona, como la renovación del acerado de la calle Isla Cristina, ejecutada en 2024, y el asfaltado de las calles Islas Malvinas, Vulcano y Puebla de Sanabria durante 2025.

Asimismo, ha recordado la creación de un nuevo corredor verde en la avenida Ana María Jerez Cano, donde se han plantado más de una veintena de árboles de gran porte y nuevas especies vegetales para incrementar las zonas de sombra y mejorar el confort térmico del barrio.

En relación con los problemas de inundaciones que afectan a este entorno, Miranda ha señalado que el Ayuntamiento continúa desarrollando actuaciones para reforzar la capacidad de drenaje de la ciudad. Entre ellas ha destacado la ampliación de la capacidad de la estación de bombeo de la calle Isla Cristina hasta los 4.800 litros por segundo, la futura remodelación de la estación de bombeo de cabecera y los proyectos previstos para construir un nuevo colector de pluviales y un recinto de tormentas en el Ensanche Sur.